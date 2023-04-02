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Сегодня, 17:10

«Монако» — «Страсбур»: Головин выйдет в стартовом составе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

«Монако» и «Страсбур» объявили составы на матч 29-го тура чемпионата Франции.

У монегасков с первых минут на поле появится полузащитник Александр Головин. Футболист пропустил предыдущий матч команды против «Аяччо» (2:0) из-за мышечной травмы, также из-за повреждения игрок не смог приехать в сборную России на товарищеские игры с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Агилар, Камара, Головин, Фофана, Бен Йеддер Бен Сегир.

Запасные: Дидиллон, Матсима, Якобс, Матазо, Аклиуш, Диоп, Мартинс, Минамино, Фолланд.

«Страсбур»: Селс, Делен, Аолу, Ньямси, Дукур, Гильбер, Сансон, Беллегард, Мотиба, Диалло.

Запасные: Риссер, Перрин, Нусс, Соболь, Прчич, Сузуки, Сиссоко, Кандиль, Жан.

Матч «Монако» — «Страсбур» состоится сегодня, 2 апреля и начнется в 18.05 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Страсбур

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Страсбур
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 29 17 9 3 48-21 60
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
6
 Лилль 29 15 7 7 54-37 52
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 1 : 1
1.04 18:00
Осер – Труа
 1 : 0
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 0 : 1
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 3 : 1
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 - : -
2.04 16:00
Нант – Реймс
 - : -
2.04 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
2.04 21:45
ПСЖ – Лион
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 21 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 23 2 2
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