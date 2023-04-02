«Монако» — «Страсбур»: Головин выйдет в стартовом составе
«Монако» и «Страсбур» объявили составы на матч 29-го тура чемпионата Франции.
У монегасков с первых минут на поле появится полузащитник Александр Головин. Футболист пропустил предыдущий матч команды против «Аяччо» (2:0) из-за мышечной травмы, также из-за повреждения игрок не смог приехать в сборную России на товарищеские игры с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Агилар, Камара, Головин, Фофана, Бен Йеддер Бен Сегир.
Запасные: Дидиллон, Матсима, Якобс, Матазо, Аклиуш, Диоп, Мартинс, Минамино, Фолланд.
«Страсбур»: Селс, Делен, Аолу, Ньямси, Дукур, Гильбер, Сансон, Беллегард, Мотиба, Диалло.
Запасные: Риссер, Перрин, Нусс, Соболь, Прчич, Сузуки, Сиссоко, Кандиль, Жан.
Матч «Монако» — «Страсбур» состоится сегодня, 2 апреля и начнется в 18.05 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|
2
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
3
|Ланс
|29
|17
|9
|3
|48-21
|60
|
4
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|
5
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|
6
|Лилль
|29
|15
|7
|7
|54-37
|52
|
7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|
8
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
9
|Реймс
|28
|10
|13
|5
|36-28
|43
|
10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|
11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|
12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|
13
|Клермон Фут
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|
17
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
18
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|
19
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|
20
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|1 : 1
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|1 : 0
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|0 : 1
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|3 : 1
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
|- : -
|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|2.04
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|2.04
|21:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|21
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|23
|2
|2