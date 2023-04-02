Гол Кабеллы помог «Лиллю» в большинстве обыграть «Лорьян»

«Лилль» на своем поле одержал победу над «Лорьяном» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 3:1.

Счет на 13-й минуте встречи открыл бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. «Лорьян» сумел отыграться благодаря голу Ибраимы Коне на 77-й минуте, но уже через две минуты остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Лоран Абержель. Победу хозяевам поля принес дубль Эдона Жегровы. Форвард отличился на 89-й и на 90+1-й минуте встречи.

После этой победы «Лилль» с 52 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» с 44 баллами занимает девятую строчку.