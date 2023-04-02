Гол Кабеллы помог «Лиллю» в большинстве обыграть «Лорьян»
«Лилль» на своем поле одержал победу над «Лорьяном» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 3:1.
Счет на 13-й минуте встречи открыл бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. «Лорьян» сумел отыграться благодаря голу Ибраимы Коне на 77-й минуте, но уже через две минуты остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Лоран Абержель. Победу хозяевам поля принес дубль Эдона Жегровы. Форвард отличился на 89-й и на 90+1-й минуте встречи.
После этой победы «Лилль» с 52 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» с 44 баллами занимает девятую строчку.
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|
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|Ланс
|29
|17
|9
|3
|48-21
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|
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|28
|16
|6
|6
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|54
|
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|5
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|50
|
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|
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|
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|
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|5
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|43
|
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|Лион
|28
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|8
|9
|43-32
|41
|
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|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
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|
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|Тулуза
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|43-48
|35
|
13
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|9
|7
|12
|27-40
|34
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|
17
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
18
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
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|
19
|Аяччо
|28
|6
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|21
|
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|Анже
|28
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|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|1 : 1
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|1 : 0
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|0 : 1
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|3 : 1
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
|- : -
|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|2.04
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|2.04
|21:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
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|Г
|
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Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
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|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
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|И
|К
|Ж
|
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Тежи Саванье
Монпелье
|24
|2
|4
|
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Эммануэль Агбаду
Реймс
|21
|2
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М`Бай Ньянг
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|2
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