Защитник «Гремио» Вандерсон перешел в «Монако»
«Монако» подписал защитника «Гремио» Вандерсона, сообщает официальный сайт клуба. 20-летний бразилец заключил контракт на пять лет.
Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро + бонусы.
В сезоне-2021 Вандерсон провел 52 матча за «Гремио» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах. «Гремио» в прошлом сезоне вылетел из элитного бразильского дивизиона, заняв 17-е место.
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