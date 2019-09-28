«Монако» с Головиным одержал вторую победу подряд

«Монако» крупно выиграл у «Бреста» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 4:1. Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте сразу после пропущенного монегасками мяча.

«Монако» одержал вторую победу подряд. В предыдущем туре команда Леонарду Жардима одолела «Ниццу» со счетом 3:1. Головин в той игре оформил дубль и отдал голевую передачу.

«Монако» со старта сезона не мог выиграть шесть игр подряд и находился в зоне вылета. После двух побед клуб вышел на 13-е место в таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

«Монако» — «Брест» — 4:1 (1:0)

Голы: Бен Йеддер, 26 (1:0). Слимани, 62 — с пенальти (2:0). Мартинш, 73 (3:0). Менди, 77 (3:1). Бальде, 90 (4:1).

«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Бадиашиле, Мартинш (Агилар, 90+1), Бакайоко, Фабрегас, Головин (Адриэн Силва, 78), Балло-Туре, Слимани, Бен Йеддер (Бальде, 86).

«Брест»: Ларсоннье (Леон, 58), Фоссюрье, Байн, Кастеллетто, Перро, Курт, Диалло, Белькебла (Грансир, 66), Отре (Менди, 24), Лан, Шарбоннье.

Предупреждения: Балло-Туре, 14. Менди, 51. Байн, 89.

Судья: Бюке.

28 сентября. Монако. Стадион «Луи II».