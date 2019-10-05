«Монако» проиграл «Монпелье», Головин получил вторую красную карточку во Франции

«Монако» уступил «Монпелье» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 1:3. Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был удален на 82-й минуте за две желтые карточки.

Для Головина это второе удаление во французской карьере. Впервые он получил красную карточку в декабре 2018 года в матче с «Лионом» (0:3).

«Монако» после поражения идет на 14-м месте в таблице лиги 1, в 1 очке от зоны вылета. «Монпелье» поднялся на шестую строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

«Монпелье» — «Монако» — 3:1 (2:0)

Голы: Молле, 31 (1:0). Мендеш, 39 (2:0). Делор, 56 (3:0). Бен Йеддер, 68 (3:1).

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Мендеш, Козза, Самбия, Ле Таллек, Шотар (Конгре, 89), Молле (Ристич, 82), Ойонго, Лаборд, Делор (Камара, 59).

«Монако»: Леком, Глик, Бадиашиле, Марипан (Агилар, 69), Мартинш, Бакайоко, Фабрегас (Бальде, 69), Головин, Балло-Туре, Бен Йеддер, Слимани (Адриэн Силва, 86).

Предупреждения: Козза, 47. Головин, 58.

Удаление: Головин, 81.

Судья: Летексье.

5 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».

Трансляция матча «Монпелье» — «Монако»