«Монако» одержал победу над «Осером». Головина заменили в конце встречи

«Монако» переиграл «Осер» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Луи II».

На 11-й минуте Виссам Бен Йеддер открыл счет. Затем Элиесс Бен Сегир удвоил преимущество. В перерыве гости сделали замены и благодаря голу вышедшего на замену Маттис Аблина смогли отыграть один мяч. На 82-й минуте Брель Эмболо вернул хозяевам преимущество в два мяча, но почти сразу Нуно Да Кошта вновь сократил отставание до минимума. Его гол стал последним в этой встрече.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. Его заменили в концовке встречи на Кевина Фолланда.

«Монако» набрал 41 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Осер» с 13 очками идет предпоследним.