«ПСЖ» на выезде выиграл у «Монпелье». Мбаппе не реализовал пенальти

«ПСЖ» обыграл «Монпелье» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Стад де ля Моссон».

На 10-й минуте встречи в ворота хозяев был назначен пенальти, но его не смог реализовать нападающий Кильян Мбаппе. В конце первого тайма Лионель Месси забил гол, но его отменили после просмотра повтора.

Сразу после перерыва был отменен еще один гол парижан, который забил Ашраф Хакими. На 55-й минуте «ПСЖ» все же забил без нарушения правил — счет открыл Фабиан Руис. Затем Лионель Месси удвоил преимущество. В концовке Арно Норден отыграл один мяч, но почти сразу 16-летний Уоррен Заир-Эмери забил третий гол гостей.

«ПСЖ» набрал 51 очко и лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» располагается на 14-й строчке с 20 очками.