«Монако» организовал сбор средств для поддержки Красного креста
«Монако» на своем официальном сайте объявил об акции по сбору пожертвований, которые пойдут на поддержание работы Красного креста в княжестве. Клуб в своем заявлении подчеркивает, что сейчас нужно особенно сплотиться и помочь тем, кто борется с распространением коронавируса.
Для этого «Монако» организовал сбор средств в Интернете, пожертвовав от клуба для начала 50 тысяч евро. Также клуб оказывает поддержку больнице Princesse Grace, где проводится сбор крови от доноров, поскольку в условиях кризиса здравоохранения донорская кровь также необходима.
Alors que les efforts d'unit? et de solidarit? demeurent plus que jamais n?cessaires face ? la crise sanitaire, l'AS Monaco ?? via son programme solidaire #ASMonacoeur ?? se mobilise pour soutenir les acteurs qui oeuvrent au quotidien face au Covid-19. https://t.co/hEbpp4N5UK— ASMonacoeur ?? (@ASMonacoeur) April 15, 2020