«Монако» организовал сбор средств для поддержки Красного креста

«Монако» на своем официальном сайте объявил об акции по сбору пожертвований, которые пойдут на поддержание работы Красного креста в княжестве. Клуб в своем заявлении подчеркивает, что сейчас нужно особенно сплотиться и помочь тем, кто борется с распространением коронавируса.

Для этого «Монако» организовал сбор средств в Интернете, пожертвовав от клуба для начала 50 тысяч евро. Также клуб оказывает поддержку больнице Princesse Grace, где проводится сбор крови от доноров, поскольку в условиях кризиса здравоохранения донорская кровь также необходима.