«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным
19:03
«Монако» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с российским полузащитником Александром Головиным. Как уже ранее сообщал «СЭ», новое соглашение рассчитано до 2024 года.
Предыдущее соглашение истекало годом ранее. Обновленный договор предусматривает улучшенные финансовые условия.
Хавбек сборной России перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро, выплачиваемых несколькими траншами.
Головин подписал новый контракт с «Монако». Почему это логично и ожидаемо