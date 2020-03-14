«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным

«Монако» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с российским полузащитником Александром Головиным. Как уже ранее сообщал «СЭ», новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Предыдущее соглашение истекало годом ранее. Обновленный договор предусматривает улучшенные финансовые условия.

Хавбек сборной России перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро, выплачиваемых несколькими траншами.

Головин подписал новый контракт с «Монако». Почему это логично и ожидаемо

