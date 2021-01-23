Сегодня, 23 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«Монако» идет на 4-м месте в турнирной таблице с 36 баллами, на счету «Марселя» 32 очка и шестая строчка в таблице. Александр Головин в этом сезоне из-за травмы провел всего 5 матчей, в которых забил один мяч и сделал результативную передачу.

Следить за матчем «Монако» — «Марсель» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Монако» — «Марсель»