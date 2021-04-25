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«Монако» Головина в полуфинале Кубка Франции сыграет с клубом четвертого дивизиона

22:12
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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Франции.

По ее итогам, «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в гостях сыграет с клубом четвертого дивизиона Франции «Рюмийи-Вальер».

В другом полуфинале сыграют «Монпелье» и «ПСЖ».

Игры пройдут 11 и 12 мая.

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