«Монако» Головина в полуфинале Кубка Франции сыграет с клубом четвертого дивизиона
22:12
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Франции.
По ее итогам, «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в гостях сыграет с клубом четвертого дивизиона Франции «Рюмийи-Вальер».
В другом полуфинале сыграют «Монпелье» и «ПСЖ».
Игры пройдут 11 и 12 мая.
Le tirage au sort des 1/2 de finale de la Coupe de France !@GfaRumilly (N2) ? @AS_Monaco @MontpellierHSC ? @PSG_inside pic.twitter.com/GXWyYYqhS4— Coupe de France (@coupedefrance) April 25, 2021
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