«Монако» Головина в полуфинале Кубка Франции сыграет с клубом четвертого дивизиона

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Франции.

По ее итогам, «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в гостях сыграет с клубом четвертого дивизиона Франции «Рюмийи-Вальер».

В другом полуфинале сыграют «Монпелье» и «ПСЖ».

Игры пройдут 11 и 12 мая.