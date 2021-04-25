«Лилль» выиграл у «Лиона», уступая 0:2 по ходу встречи

«Лилль» в гостях обыграл «Лион» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 3:2.

В составе гостей дублем отличился Бурак Йылмаз, еще один гол на счету Жонатана Давида. У хозяев забил Ислам Слимани, еще один мяч записан как автогол в исполнении защитника «Лилля» Жозе Фонти. Отметим, что по ходу встречи «Лилль» уступал со счетом 0:2.

«Лилль» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 73 очка в 34 матчах. «Лион» идет на четвертой строчке с 67 очками в 34 играх.

Чемпионат Франции. Лига 1

34-й тур

«Лион» — «Лилль» — 2:3 (2:1)

Голы: Слимани, 20 (1:0). Жозе Фонти, 35 — в свои ворота (2:0). Бурак Йылмаз, 45+1 (2:1). Давид, 60 (2:2). Бурак Йылмаз, 85 (2:3).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо, Дюбуа (Бенламри, 79), Бард, Тиагу Мендес, Какере (Ауар, 79), Лукас Пакета (Гимарайнс, 64), Депай, Слимани (Корне, 73), Токо-Экамби (Кадевере, 73).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Брадарич (Мандава, 46), Ботман, Андре (Бамба, 61), Ренату Санчеш (Шека, 73), Иконе (Араужу, 73), Сумаре, Давид (Юсуф Языджи, 80), Бурак Йылмаз.

Предупреждения: Андре, 43. Бурак Йылмаз, 86. Юсуф Языджи, 90+2.

Судья: Летексье (Франция).

25 апреля. Лион. Стадион «Люмьер».