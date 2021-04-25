Гол Бен Йеддера принес «Монако» победу над «Анже»

«Монако» обыграл «Анже» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард монегасков Виссам Бен Йеддер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 79 минут и не отличился результативными действиями.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 71 очком после 34 матчей. «Анже» идет на 14-й строчке с 41 очком в 34 играх.

Чемпионат Франции. Лига 1

34-й тур

«Анже» — «Монако» — 0:1 (0:0)

Гол: Бен Йеддер, 79.

«Анже»: Бернардони, Траоре, Павлович (Кабо, 82), Тома, Мансо, Мангани (Олд Халед, 71), Капель, Амаду (Баокен, 28), Кулибали, Перейра Лаж (Шо, 83), Диони (Тиуб, 71).

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Бадиашиле, 59), Марипан, Дисаси (Балло-Туре, 79), Головин (Фабрегас, 79), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Йоветич (Бен Йеддер, 18), Фолланд.

Предупреждения: Мансо, 45+2. Тшуамени, 57. Бен Йеддер, 74. Олд Халед, 74.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

25 апреля. Анже. Стадион «Раймон Копа».