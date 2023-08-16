Верратти попрощался с Неймаром после его ухода из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал уход нападающего Неймара из парижского клуба. Бразилец присоединился к саудовскому «Аль-Хилялю».

«Я хочу сказать, что было невероятно выступать с тобой в одной команде все эти годы. Желаю тебе всего наилучшего в новой команде и в новом чемпионате. Ты особенный человек, мой друг», — написал Верратти в соцсети.

За «ПСЖ» Неймар выступал с 2017 года. Он сыграл 173 матча за парижан, забил 118 голов и сделал 77 результативных передач.