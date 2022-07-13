Неймар останется в «ПСЖ». Бразилец сосредоточен на ЧМ в Катаре

Неймар не уйдет из «ПСЖ» из-за подготовки к чемпионату мира

Нападающий «ПСЖ» Неймар останется в клубе, сообщает Goal.com.

29-летний бразилец сосредоточен на подготовке к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года, в прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан.

1 июля соглашение 30-летнего форварда с клубом было продлено до 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает 30-летнего бразильца в 75 миллионов евро.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.