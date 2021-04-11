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Голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Дижон»

19:56
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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«Монако» победил «Дижон» в матче 32-го тура чемпионата Франции с крупным счетом — 3:0.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле с первых минут и отметился голевой передачей в моменте со вторым голом.

Дубль оформил нападающий Виссам Бен Йеддер.

«Монако» набрал 65 очков и занимаете третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1

32-й тур

«Монако» — «Дижон» — 3:0 (0:0)

Голы: Йоветич, 49 (1:0). Бен Йеддер, 63 (2:0). Бен Йеддер, 89 — с пенальти (3:0).

Нереализованный пенальти: Бен Йеддер, 49 (вратарь)

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Фабрегас, 46. Балло-Туре, 85), Марипан, Дисаси, Головин (Диатта, 82), Кайю Энрике, Тшуамени (Матазо, 83), Диоп (Бен Йеддер, 46), Фофана, Йоветич.

«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа (Шафик, 85), Кулибали, Чала, Боэй (Добре, 85), Бензиа (Эбимбе, 73), Целина, Марье, Камара (Ассале, 73), Бальде (Сиве, 79).

Предупреждения: Экуэле Манга, 48. Марипан, 67.

Судья: Пети (Франция).

11 апреля. Монако. Стадион «Луи II».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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