Голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Дижон»
«Монако» победил «Дижон» в матче 32-го тура чемпионата Франции с крупным счетом — 3:0.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле с первых минут и отметился голевой передачей в моменте со вторым голом.
Дубль оформил нападающий Виссам Бен Йеддер.
«Монако» набрал 65 очков и занимаете третье место в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1
32-й тур
«Монако» — «Дижон» — 3:0 (0:0)
Голы: Йоветич, 49 (1:0). Бен Йеддер, 63 (2:0). Бен Йеддер, 89 — с пенальти (3:0).
Нереализованный пенальти: Бен Йеддер, 49 (вратарь)
«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Фабрегас, 46. Балло-Туре, 85), Марипан, Дисаси, Головин (Диатта, 82), Кайю Энрике, Тшуамени (Матазо, 83), Диоп (Бен Йеддер, 46), Фофана, Йоветич.
«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа (Шафик, 85), Кулибали, Чала, Боэй (Добре, 85), Бензиа (Эбимбе, 73), Целина, Марье, Камара (Ассале, 73), Бальде (Сиве, 79).
Предупреждения: Экуэле Манга, 48. Марипан, 67.
Судья: Пети (Франция).
11 апреля. Монако. Стадион «Луи II».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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