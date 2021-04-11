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«Монако» — «Дижон»: Головин сделал голевую передачу на Бен Йеддера

19:36
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Дижона». Россиянин точной передачей вывел один на один с голкипером нападающего Виссама Бен Йеддера, который реализовал свой шанс.

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