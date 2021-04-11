«Лион» благодаря дублю Депая разгромил «Анже»

«Лион» 11 апреля в матче 32-го тура чемпионата Франции разгромил «Анже» (3:0).

Дублем в составе хозяев отличился Мемфис Депай, еще один мяч в активе Лукаса Пакеты.

После этой победы «ткачи» остались на четвертом месте в лиге 1 с 64 очками, лидирует «Лилль», у которого 69 очков. «Анже» находится на 11-й позиции с 41 очком.

Чемпионат Франции. Лига 1

32-й тур

«Лион» — «Анже» — 3:0 (2:0)

Голы: Депай, 21 (1:0). Лукас Пакета, 41 (2:0). Депай, 83 (3:0).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 59), Какере, Лукас Пакета (Шерки, 89), Гимарайнс (Бард, 73), Депай, Слимани, Корне (Тиагу Мендес, 73), Токо-Экамби.

«Анже»: Бернардони, Бамба, Траоре, Павлович, Тома, Думбья, Капель (Мангани, 59), Амаду (Олд Халед, 81), Фюльжини (Бобишон, 85), Баокен (Диони, 60), Тиуб (Шо, 60).

Судья: Лесаж.

11 апреля. Лион. Стадион «Люмьер».