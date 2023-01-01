«Монако» — «Брест»: Головин выйдет в стартовом составе

«Монако» на своем поле в рамках 17-го тура чемпионата Франции примет «Брест». Стали известны состав команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Головин, Камара, Фофана, Бен-Сегир, Диатта, Эмболо.

26-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 15 матчей в лиге 1, в которых забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге Европы.