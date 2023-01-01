«ПСЖ» пока не принял решение о будущем Серхио Рамоса в команде

«ПСЖ» пока не принял решение о будущем защитника Серхио Рамоса в команде, сообщает журналист Бен Джейкобс.

В руководстве парижского клуба пока не определились с тем, стоит ли предлагать 36-летнему испанцу новый контракт.

Действующее соглашение Рамоса с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне защитник провел за парижан 21 матч во всех турнирах. На его счету 1 гол и 1 голевая передача.