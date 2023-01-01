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Сегодня, 16:48

«ПСЖ» пока не принял решение о будущем Серхио Рамоса в команде

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» пока не принял решение о будущем защитника Серхио Рамоса в команде, сообщает журналист Бен Джейкобс.

В руководстве парижского клуба пока не определились с тем, стоит ли предлагать 36-летнему испанцу новый контракт.

Действующее соглашение Рамоса с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне защитник провел за парижан 21 матч во всех турнирах. На его счету 1 гол и 1 голевая передача.

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
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 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
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 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
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15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
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 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
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 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
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Нант – Осер
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Тулуза – Аяччо
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Лион – Клермон Фут
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Ланс – ПСЖ
 - : -
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
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Лилль – Реймс
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Монпелье – Марсель
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Ренн – Ницца
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П
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ПСЖ

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