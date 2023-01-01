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Месси про 2022 год: «Наконец-то осуществилась мечта, к которой я всегда стремился»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги 2022 года.

«Год, который я никогда не забуду, подошел к концу. Наконец-то осуществилась мечта, к которой я всегда стремился. Но это ничего бы не стоило, если бы я не мог поделиться этим с замечательной семьей, самой лучшей семьей, которая только может быть у кого-либо. И с друзьями, которые всегда поддерживают меня и не позволяют мне оставаться внизу всякий раз, когда я падаю.

Хочу также сохранить исключительные воспоминания ради всех, кто следит за мной и поддерживает меня, возможность разделить это путешествие с вами невероятна. Добраться туда, где я нахожусь сегодня, было бы невозможно без всей этой поддержки со стороны людей из моей страны, Парижа, Барселоны и многих других городов из множества стран, откуда я получаю всю эту любовь. Надеюсь, что этот год был также замечательным для всех, и я желаю всем здоровья и сил, чтобы оставаться счастливыми в 2023-м. Крепко обнимаю всех!» - написал Месси в соцсетях.

В 2022 году Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем чемпионата Франции.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
10
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
11
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
12
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
13
 Тулуза 16 4 4 8 21-33 16
14
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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1.01 17:00
Анже – Лорьян
 - : -
1.01 17:00
Монако – Брест
 - : -
1.01 17:00
Нант – Осер
 - : -
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 - : -
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 - : -
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 - : -
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 - : -
2.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
Самюэль Жиго

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 11 1 2
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