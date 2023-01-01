Месси про 2022 год: «Наконец-то осуществилась мечта, к которой я всегда стремился»

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги 2022 года.

«Год, который я никогда не забуду, подошел к концу. Наконец-то осуществилась мечта, к которой я всегда стремился. Но это ничего бы не стоило, если бы я не мог поделиться этим с замечательной семьей, самой лучшей семьей, которая только может быть у кого-либо. И с друзьями, которые всегда поддерживают меня и не позволяют мне оставаться внизу всякий раз, когда я падаю.

Хочу также сохранить исключительные воспоминания ради всех, кто следит за мной и поддерживает меня, возможность разделить это путешествие с вами невероятна. Добраться туда, где я нахожусь сегодня, было бы невозможно без всей этой поддержки со стороны людей из моей страны, Парижа, Барселоны и многих других городов из множества стран, откуда я получаю всю эту любовь. Надеюсь, что этот год был также замечательным для всех, и я желаю всем здоровья и сил, чтобы оставаться счастливыми в 2023-м. Крепко обнимаю всех!» - написал Месси в соцсетях.

В 2022 году Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем чемпионата Франции.