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«Монако» — «Брест»: Головин отдал голевую передачу

16:36
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал результативную передачу на Стевана Йоветича в игре 27-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0, второй тайм).

Головин на 76-й минуте встречи низом покатил мяч на Йоветича, который разобрался с одним защитник и отправил мяч в правый нижний угол ворот «Бреста».

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