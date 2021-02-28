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Головин — в запасе «Монако» на матч с «Брестом»

14:17
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Стали известны стартовые составы «Монако» и «Бреста» на матч 27-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет матч на скамейке запасных.

«Монако»: Леком, Бадьяшиль, Марипан, Дисаси, Энрике, Агилар, Фофана, Чуаэми, Диоп, Бен-Йеддер, Фолланд.

«Брест»: Ларсоннер, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Лан, Белькебла, Февр, Лукас, Мунье, Онора.

В этом сезоне Головин провел 10 матчей в лиге 1, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Монако — Брест

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