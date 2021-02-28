Головин — в запасе «Монако» на матч с «Брестом»
Стали известны стартовые составы «Монако» и «Бреста» на матч 27-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 15.00 по московскому времени.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет матч на скамейке запасных.
«Монако»: Леком, Бадьяшиль, Марипан, Дисаси, Энрике, Агилар, Фофана, Чуаэми, Диоп, Бен-Йеддер, Фолланд.
«Брест»: Ларсоннер, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Лан, Белькебла, Февр, Лукас, Мунье, Онора.
В этом сезоне Головин провел 10 матчей в лиге 1, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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