«Монако» победило «Брест», Головин отдал две голевые передачи
«Монако» в матче 27-го тура чемпионата Франции победило «Брест» со счетом 2:0.
Первый гол на 76-й минуте встречи забил Стефан Йоветич. Второй — Кевин Фолланд на 90-й минуте.
Обе голевые передачи им отдал Александр Головин.
Россиянин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 59-й минуте встречи, заменив Рубена Агилара.
«Монако» занимает четвертое место в таблице. «Брест» — 13-й.
Чемпионат Франции
Лига 1
27-й тур
«Монако» — «Брест» — 2:0 (0:0)
Голы: Йоветич, 76 (1:0). Фолланд, 90 (2:0).
Нереализованный пенальти: Бен Йеддер, 30 (вратарь)
«Монако»: Леком, Агилар (Головин, 59), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 81), Кайю Энрике, Тшуамени, Диоп (Диатта, 58), Фофана (Фабрегас, 70), Бен Йеддер (Йоветич, 61), Фолланд.
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 81), Перро, Брассье, Лан, Белькебла (Филиппото, 81), Февр, Жан Лукас, Мунье (Шарбоннье, 73), Онора (Кардона, 73).
Предупреждения: Марипан, 28. Диатта, 85.
Судья: Пиньяр (Франция).
28 февраля. Монако. Стадион «Луи II».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю