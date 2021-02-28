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«Монако» победило «Брест», Головин отдал две голевые передачи

16:49
«Монако» победило «Брест», Головин отдал две голевые передачи. Фото AS Monaco, Twitter
«Монако» победило «Брест», Головин отдал две голевые передачи. Фото AS Monaco, Twitter
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«Монако» в матче 27-го тура чемпионата Франции победило «Брест» со счетом 2:0.

Первый гол на 76-й минуте встречи забил Стефан Йоветич. Второй — Кевин Фолланд на 90-й минуте.

Обе голевые передачи им отдал Александр Головин.

Россиянин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 59-й минуте встречи, заменив Рубена Агилара.

«Монако» занимает четвертое место в таблице. «Брест» — 13-й.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

«Монако» — «Брест» — 2:0 (0:0)

Голы: Йоветич, 76 (1:0). Фолланд, 90 (2:0).

Нереализованный пенальти: Бен Йеддер, 30 (вратарь)

«Монако»: Леком, Агилар (Головин, 59), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 81), Кайю Энрике, Тшуамени, Диоп (Диатта, 58), Фофана (Фабрегас, 70), Бен Йеддер (Йоветич, 61), Фолланд.

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 81), Перро, Брассье, Лан, Белькебла (Филиппото, 81), Февр, Жан Лукас, Мунье (Шарбоннье, 73), Онора (Кардона, 73).

Предупреждения: Марипан, 28. Диатта, 85.

Судья: Пиньяр (Франция).

28 февраля. Монако. Стадион «Луи II».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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