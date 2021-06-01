Йоан Кабай будет работать в академии «ПСЖ»
19:56
Бывший полузащитник сборной Франции Йоан Кабай начнет тренерскую деятельность. Он будет работать в академии «ПСЖ», сообщает L'Equipe.
35-летний футболист принял решение завершить карьеру в феврале.
Кабай имеет за плечами 48 матчей за национальную сборную Франции.
В составе «ПСЖ» он дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю