Месси может пропустить матч с «Брестом»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 21-го тура чемпионата Франции с «Брестом», информирует Le Parisien.

34-летний аргентинец продолжает набирать форму после коронавируса, однако он не принимал участия в тренировке общей группы в среду.

При этом в общую группу вернулись полузащитники Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер, а также вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Матч «ПСЖ» — «Брест» пройдет 15 января (начало — в 23:00 мск.).