Месси примет решение о своем будущем в конце сезона

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси еще не принимал окончательного решения о своем будущем, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летнему аргентинцу действительно сделали предложение из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт с зарплатой в 400 млн евро за сезон, но он не соглашался на переезд.

Кроме того, на Лионеля продолжает претендовать «Барселона», но сделка будет сложной из-за финансового положения каталонцев. Ожидается, что Месси примет решение о том, где будет продолжать карьеру, после окончания сезона.

Ранее Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ». В начале мая форварда отстранили из-за несанкционированного отъезда в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре чемпионата Франции.