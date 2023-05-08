«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 17-летним защитником «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Le10Sport.

По информации источника, 17-летним защитником интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что переговоры о приобретении француза начал «Айнтрахт».

В текущем сезоне Битшиабу провел 10 матчей за парижан в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с командой истекает летом следующего года.