Бен Арфа — об уходе президента «Лиона» Оласа: «Футбол не будет по тебе скучать, прощай»

Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен Арфа прокомментировал уход президента «Лиона» Жана-Мишеля Оласа.

Ранее сообщалось, что Олас покидает пост президента «Лиона» спустя 36 лет.

«Футбол не будет по тебе скучать, прощай», — написал Бен Арфа в социальных сетях.

36-летний полузащитник выступал за «Лион» в начале карьеры. В 2012 году он перешел в «Марсель», который считается главным соперником «Лиона» в чемпионате Франции.