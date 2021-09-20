Месси получил ушиб в матче с «Лионом». Это могло стать причиной замены

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил ушиб выше левого колена в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1). Именно это и могла стать причиной замены аргентинца во втором тайме, сообщает L'Equipe.

Месси в понедельник, 20 сентября, заметно прихрамывал и прошел небольшой курс реабилитации. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в тренировке, которая назначена на вторник.

Месси остался недоволен тем, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заменил его во время матча против «Лиона. Покидая поле, он был недоволен и возмущенно посмотрел на тренера. Вместо него на 76-й минуте вышел Ашраф Хакими.

Счет к тому моменту был равным — 1:1. Победный мяч на 90+3-й минуте уже после замены Месси забил его соотечественник Мауро Икарди.