«Ланс» проведет два матча при пустых трибунах за беспорядки на игре с «Лиллем»
«Ланс» и «Лилль» получили наказание за беспорядки на матче шестого тура чемпионата Франции, сообщает Get French Football News.
Начало второго тайма было отложено из-за того, что болельщики «Ланса» выбежали на поле и попытались прорваться на сектор фанов «Лилля», чтобы вступить в стычку с ними. Позднее порядок удалось восстановить, и матч был доигран.
За этот инцидент «Ланс» проведет ближайшие два домашних матча при пустых трибунах. «Лилль» же останется без своих болельщиков на ближайшем гостевом матче против «Страсбура».
«Ланс», таким образом, сыграет без болельщиков против «Страсбура» и «Реймса». Команда обыграла «Лилль» со счетом 1:0 благодаря голу Пшемыслава Франковски.
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