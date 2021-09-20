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«Ланс» проведет два матча при пустых трибунах за беспорядки на игре с «Лиллем»

17:28
Беспорядки на стадионе. Фото Get French Football News.
Беспорядки на стадионе. Фото Get French Football News.
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«Ланс» и «Лилль» получили наказание за беспорядки на матче шестого тура чемпионата Франции, сообщает Get French Football News.

Начало второго тайма было отложено из-за того, что болельщики «Ланса» выбежали на поле и попытались прорваться на сектор фанов «Лилля», чтобы вступить в стычку с ними. Позднее порядок удалось восстановить, и матч был доигран.

За этот инцидент «Ланс» проведет ближайшие два домашних матча при пустых трибунах. «Лилль» же останется без своих болельщиков на ближайшем гостевом матче против «Страсбура».

«Ланс», таким образом, сыграет без болельщиков против «Страсбура» и «Реймса». Команда обыграла «Лилль» со счетом 1:0 благодаря голу Пшемыслава Франковски.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

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Евгений Петров все материалы автора

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