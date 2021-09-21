У Месси подтвержден ушиб левого колена

Во вторник, 21 сентября, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прошел медосбледование. У него был подтвержден ушиб левого колена. Через 48 часов аргентинца ждет новое обследование, пишет L'Equipe.

Месси получил ушиб в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1). Позже аргентинец был заменен главным тренером Маурисио Почеттино. Покидая поле, Месси был недоволен и возмущенно посмотрел на тренера. Вместо него на 76-й минуте вышел Ашраф Хакими.

Счет к тому моменту был равным — 1:1. Победный мяч на 90+3-й минуте уже после замены Месси забил его соотечественник Мауро Икарди.