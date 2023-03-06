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Месси — о Мбаппе: «Забить три гола в финале ЧМ и не стать чемпионом мира — это безумие»

Мария Гусева
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Это был захватывающий дух финал. А сценарий матча был совершенно безумным. Мбаппе забил три невероятных гола в финале! Не быть чемпионом после этого было полным безумием. Но он уже выигрывал его и знает, что значит быть чемпионом мира. Но да, это был великий финал для мира футбола. Мне правда приятно играть с ним в одной команде, и я надеюсь, что мы сможем добиться больших результатов здесь, в Париже», — цитирует пресс-служба клуба Месси.

18 декабря сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира, в финале по пенальти обыграв команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).

В составе сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

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3
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 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
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 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
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 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
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 Лион 26 11 6 9 39-28 39
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