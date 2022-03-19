Месси может пропустить матч против «Монако» из-за болезни

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 29-го тура чемпионата Франции против «Монако», сообщает L'Equipe.

По информации источника, 34-летний аргентинец пропустил пятничную тренировку парижан из-за болезни.

В сезоне-2021/22 Месси забил 7 голов и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится завтра, 20 марта. Начало — в 15.00 (мск).