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«Все, кто уходит из «Барсы», потом жалеют. Надеюсь, он вернется». Дани Алвес — об уходе Месси

Дани Алвес заявил, что Месси не получает удовольствия в «ПСЖ»
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказал мнение, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не получает удовольствия от игры за парижский клуб и выразил надежду, что аргентинец вернется в состав каталонцев.

«Нравится ли Месси в Париже? Я считаю, что он не получает удовольствия в «ПСЖ», — цитирует Алвеса ESPN Deportes. - Лео показывает особенно выдающуюся игру, когда сам получает удовольствие. Когда он счастлив — людей завораживает его игра.

Для меня нахождение Месси в «ПСЖ» неуместно. Я думаю, Лионель находился в лучшем месте, чтобы заниматься любимым делом. Он всегда спрашивал у меня: где ты найдёшь место лучше, чем в «Барселоне»? И я убедился: лучшего места, чем «Барса», нет. Когда выяснилось, что Лео уходит, я отправил ему такое же сообщение, как и он тогда мне.

По какой-то причине Месси был вынужден уйти, но я надеюсь, что он вернется. Я не уверен, что это возможно. Но если он вернётся, то я хочу тоже быть здесь, чтобы ещё хоть немножко насладиться совместной игрой.

Все люди, которые уходят из «Барселоны», потом жалеют об этом. Некоторые скажут, что это неправда, потому что не любят признавать свои ошибки. Но на самом деле они все сожалеют об уходе".

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Чемпионат Франции: «Монако» — «ПСЖ», «Марсель» — «Ницца» и другие матчи 29-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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