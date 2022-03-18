Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказал мнение, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не получает удовольствия от игры за парижский клуб и выразил надежду, что аргентинец вернется в состав каталонцев.

«Нравится ли Месси в Париже? Я считаю, что он не получает удовольствия в «ПСЖ», — цитирует Алвеса ESPN Deportes. - Лео показывает особенно выдающуюся игру, когда сам получает удовольствие. Когда он счастлив — людей завораживает его игра.

Для меня нахождение Месси в «ПСЖ» неуместно. Я думаю, Лионель находился в лучшем месте, чтобы заниматься любимым делом. Он всегда спрашивал у меня: где ты найдёшь место лучше, чем в «Барселоне»? И я убедился: лучшего места, чем «Барса», нет. Когда выяснилось, что Лео уходит, я отправил ему такое же сообщение, как и он тогда мне.

По какой-то причине Месси был вынужден уйти, но я надеюсь, что он вернется. Я не уверен, что это возможно. Но если он вернётся, то я хочу тоже быть здесь, чтобы ещё хоть немножко насладиться совместной игрой.

Все люди, которые уходят из «Барселоны», потом жалеют об этом. Некоторые скажут, что это неправда, потому что не любят признавать свои ошибки. Но на самом деле они все сожалеют об уходе".