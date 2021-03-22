Мемфис Депай летом может стать игроком «Ювентуса»

«Ювентус» интересуется полузащитником «Лиона» Мемфисом Депаем, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 27-летний голландец этим летом может стать игроком туринского клуба. Также Депаем интересуются «ПСЖ» и «Барселона».

Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро. В сезоне-2020/21 Депай провел 29 матчей в лиге 1, забив 14 голов.