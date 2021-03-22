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Мбаппе забил 100 голов в чемпионате Франции и побил рекорд лиги

01:30
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«ПСЖ» в матче 30-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион» со счетом 4:2.

Форвард парижан Килиан Мбаппе оформил дубль и забил 100 голов в лиге 1. Для этого 22-летнему французу потребовалось 142 матча. Также игрок стал самым молодым футболистом, достигший такой отметки.

В текущем сезоне Мбаппе провел 36 матчей за «ПСЖ», в которых забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.

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