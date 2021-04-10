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Трезеге оценил шансы Мбаппе на завоевание «Золотого мяча»

04:07
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Экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге считает, что нападающему «ПСЖ» Кильяну Мбаппе по силам выиграть «Золотой мяч». В декабре французу исполнилось 22 года.

«Мбаппе на правильном пути. Он заявляет о себе как о законном преемнике Месси и Роналду. Кильян ближе всех, чтобы занять их место», — цитирует Le Parisien Трезеге.

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