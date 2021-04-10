Трезеге оценил шансы Мбаппе на завоевание «Золотого мяча»
Экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге считает, что нападающему «ПСЖ» Кильяну Мбаппе по силам выиграть «Золотой мяч». В декабре французу исполнилось 22 года.
«Мбаппе на правильном пути. Он заявляет о себе как о законном преемнике Месси и Роналду. Кильян ближе всех, чтобы занять их место», — цитирует Le Parisien Трезеге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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