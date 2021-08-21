Мбаппе вышел на второе место по голам в возрасте до 23 лет

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отметился голом в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (4:2). Для него этот мяч стал первым в новом розыгрыше лиги 1.

Кроме того, Мбаппе стал первым игроком, забившим 108 голов в возрасте до 23 лет в 5 ведущих лигах Европы после англичанина Джимми Гривза, который в 1963 году забил 179 голов в этой возрастной категории.

Всего на счету Мбаппе за 150 матчей в чемпионате Франции — 108 голов и 44 голевые передачи.