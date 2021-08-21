Мбаппе вышел на второе место по голам в возрасте до 23 лет
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отметился голом в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (4:2). Для него этот мяч стал первым в новом розыгрыше лиги 1.
Кроме того, Мбаппе стал первым игроком, забившим 108 голов в возрасте до 23 лет в 5 ведущих лигах Европы после англичанина Джимми Гривза, который в 1963 году забил 179 голов в этой возрастной категории.
Всего на счету Мбаппе за 150 матчей в чемпионате Франции — 108 голов и 44 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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