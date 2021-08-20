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«ПСЖ» без Месси и Неймара обыграл «Брест»

20 августа 2021, 23:54
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
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«ПСЖ» выиграл у «Бреста» (4:2) в матче третьего тура чемпионата Франции.

В составе хозяев отличились Франк Онора и Стив Мунье. У гостей забивали Андер Эррера, Килиан Мбаппе, Идрисса Гей и Анхель Ди Мария.

«ПСЖ» набрал девять очков и занимает первое место. У «Бреста» два очка и 12-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Брест» — «ПСЖ» — 2:4 (1:2)

Голы: Эррера, 23 (0:1). Мбаппе, 36 (0:2). Онора, 42 (1:2). Гей, 73 (1:3). Мунье, 85 (2:3). Ди Мария, 90 (2:4).

«Брест»: Бизот, Уронен, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 86), Брассье, Белькебла (Магнетти, 74), Февр, Мбок, Мунье, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 74).

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Диалло, Керер, Хакими, Вейналдум, Эррера, Гей, Верратти (Дракслер, 73), Икарди (Калимуэндо, 86), Мбаппе (Ди Мария, 80).

Предупреждения: Брассье, 52. Верратти, 53. Мбаппе, 65.

Судья: Ваттеллье.

20 августа. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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