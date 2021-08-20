«ПСЖ» без Месси и Неймара обыграл «Брест»
«ПСЖ» выиграл у «Бреста» (4:2) в матче третьего тура чемпионата Франции.
В составе хозяев отличились Франк Онора и Стив Мунье. У гостей забивали Андер Эррера, Килиан Мбаппе, Идрисса Гей и Анхель Ди Мария.
«ПСЖ» набрал девять очков и занимает первое место. У «Бреста» два очка и 12-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
3-й тур
«Брест» — «ПСЖ» — 2:4 (1:2)
Голы: Эррера, 23 (0:1). Мбаппе, 36 (0:2). Онора, 42 (1:2). Гей, 73 (1:3). Мунье, 85 (2:3). Ди Мария, 90 (2:4).
«Брест»: Бизот, Уронен, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 86), Брассье, Белькебла (Магнетти, 74), Февр, Мбок, Мунье, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 74).
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Диалло, Керер, Хакими, Вейналдум, Эррера, Гей, Верратти (Дракслер, 73), Икарди (Калимуэндо, 86), Мбаппе (Ди Мария, 80).
Предупреждения: Брассье, 52. Верратти, 53. Мбаппе, 65.
Судья: Ваттеллье.
20 августа. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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