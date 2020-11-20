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Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров «ПСЖ»

20 ноября 2020, 23:58
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров клуба за всю историю, информирует Get French Football News. В матче 11-го тура чемпионата Франции против «Монако» 21-летний форвард оформил дубль. На его счету стало 99 голов за «ПСЖ».

Лидирует в списке Эдинсон Кавани, у которого 200 мячей. Вторым идет Златан Ибрагимович (156). Замыкает тройку Педру Паулета (109).

Четвертый — Доминик Рошто (100).

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