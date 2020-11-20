Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров клуба за всю историю, информирует Get French Football News. В матче 11-го тура чемпионата Франции против «Монако» 21-летний форвард оформил дубль. На его счету стало 99 голов за «ПСЖ».
Лидирует в списке Эдинсон Кавани, у которого 200 мячей. Вторым идет Златан Ибрагимович (156). Замыкает тройку Педру Паулета (109).
Четвертый — Доминик Рошто (100).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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