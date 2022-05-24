Мбаппе вел переговоры о переходе в «Ливерпуль»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о том, где мог продолжить карьеру.

«Это были не только «Реал» и «ПСЖ» — я вел переговоры, чтобы присоединиться к Юргену Клоппу в «Ливерпуле», — приводит слова Мбаппе Telegraph.

21 мая стало известно, что 23-летний француз подписал соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года.

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в Париже 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.

В сезоне-2021/22 француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.