Мбаппе: «Макрон и Саркози посоветовали мне остаться в «ПСЖ»

Мбаппе заявил, что Макрон и Саркози посоветовали ему остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что обсуждал свое будущее с бывшим и нынешним президентом Франции.

21 мая парижский клуб объявил о продлении контракта с 23-летним французом. Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры с «Реалом».

«Эммануэль Макрон и Николя Саркози посоветовали мне остаться в «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Греньер в Twitter со ссылкой на Canal+. — Это был хороший совет. Макрон — один из многих, с кем я говорил о футболе. Мы разговаривали много раз. Он хотел, чтобы я остался, и это было частью переговоров. Очевидно, что футбол изменился, и теперь занимает важное место в жизни общества«.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.