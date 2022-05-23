«ПСЖ» отпустит Мбаппе для участия на Олимпиаде-2024 в Париже

Нападающий Килиан Мбаппе получил от «ПСЖ» разрешение на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает RMC Sport.

Чемпиона мира 23-летний Мбаппе в субботу продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года, отказавшись от договоренности с мадридским «Реалом».

В прошедшем сезоне француз провел за парижан 46 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 26 результативных передач.

Мбаппе стал игроком ПСЖ в 2017 году, четырежды выигрывал с командой чемпионат и трижды Кубок Франции.

Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.