Каваминга в конце сезона покинет «Ренн»
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в конце сезона покинет команду, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет пригласить 18-летнего футболиста в мадридский клуб. В хавбеке также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «МЮ». Контракт Каваминги с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне футболист участвовал в 32 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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