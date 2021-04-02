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Каваминга в конце сезона покинет «Ренн»

21:54
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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в конце сезона покинет команду, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет пригласить 18-летнего футболиста в мадридский клуб. В хавбеке также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «МЮ». Контракт Каваминги с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне футболист участвовал в 32 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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