Мбаппе сможет разорвать контракт с «ПСЖ», если подтвердится факт создания клубом аккаунтов для критики игрока
Юрист Татьяна Вассин, специализирующаяся на спортивном праве, отреагировала на информацию о том, что в «ПСЖ» создавали фейковые аккаунты в соцсетях для критики нападающего клуба Килиана Мбаппе.
«Каждая из сторон, связанных трудовым договором, несет обязательство лояльности, которое эквивалентно обязательству добросовестности, существующему во всех контрактах. Это обязательство требует, чтобы как работник, так и работодатель, выполняли свои обязательства друг перед другом справедливым образом и, конечно же, без причинения вреда другому. Профессиональные игроки связаны со своим клубом трудовым контрактом с фиксированным сроком. Этот тип контракта может быть разорван только в особых случаях, таких как серьезный проступок», — приводит слова Вассин RMC Sport.
Юрист отметила, что это может произойти в ситуациях с применением физического, словесного насилия или злоупотребления свободой выражения мнений.
«Если это будет доказано и будет вменено в вину работодателю, то есть клубу, то, на мой взгляд, это будет достаточно серьезным аргументом, чтобы оправдать разрыв контракта. В случае возникновения спора такие инстанции, как совет директоров или юридическая комиссия LFP должны будут решить этот вопрос с учетом материалов, содержащихся в деле. Именно за ними остается последнее слово», — добавила Вассин.
По информации СМИ, французский клуб платил за создание фейковых аккаунтов, которые должны были критиковать Мбаппе. В «ПСЖ» опровергли эти сведения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|28-5
|26
|
2
|Лорьян
|10
|8
|1
|1
|21-14
|25
|
3
|Марсель
|10
|7
|2
|1
|20-7
|23
|
4
|Ланс
|10
|6
|3
|1
|17-8
|21
|
5
|Монако
|10
|6
|2
|2
|19-13
|20
|
6
|Ренн
|10
|5
|3
|2
|20-9
|18
|
7
|Клермон Фут
|10
|5
|1
|4
|14-15
|16
|
8
|Лилль
|10
|5
|1
|4
|18-18
|16
|
9
|Лион
|10
|4
|2
|4
|17-12
|14
|
10
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|14-16
|12
|
11
|Монпелье
|10
|4
|0
|6
|21-21
|12
|
12
|Ницца
|10
|3
|2
|5
|9-13
|11
|
13
|Труа
|10
|3
|2
|5
|18-21
|11
|
14
|Реймс
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|
15
|Осер
|10
|2
|2
|6
|10-22
|8
|
16
|Страсбур
|10
|1
|5
|4
|10-14
|8
|
17
|Анже
|10
|2
|2
|6
|11-24
|8
|
18
|Нант
|10
|1
|4
|5
|9-18
|7
|
19
|Аяччо
|10
|2
|1
|7
|7-15
|7
|
20
|Брест
|10
|1
|3
|6
|10-21
|6
|14.10
|22:00
|
Страсбур – Лилль
|- : -
|15.10
|18:00
|
Лорьян – Реймс
|- : -
|15.10
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|16.10
|14:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|16.10
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|16.10
|16:00
|
Нант – Брест
|- : -
|16.10
|16:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|16.10
|16:00
|
Труа – Аяччо
|- : -
|16.10
|18:05
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|16.10
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|8
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Клер Тодибо
Ницца
|8
|1
|1
|
|
Серхио Рамос
ПСЖ
|10
|1
|3
|
|
Дион Лопи
Реймс
|7
|1
|2