Мбаппе поддержал игрока «Монпелье», не забившего решающий пенальти

«ПСЖ» переиграл «Монпелье» по пенальти в 1/2 финала Кубка Франции. После завершения игры нападающий парижан Кильян Мбаппе направился к полузащитнику «паладинов» Жуниору Самбия, который не забил решающий одиннадцатиметровый, чтобы поддержать.

Напомним, год назад 24-летний Самбия из-за заражения коронавирусом несколько недель провел в больнице, но справился с болезнью и вернулся в футбол.