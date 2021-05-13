Мбаппе поддержал игрока «Монпелье», не забившего решающий пенальти
01:12
«ПСЖ» переиграл «Монпелье» по пенальти в 1/2 финала Кубка Франции. После завершения игры нападающий парижан Кильян Мбаппе направился к полузащитнику «паладинов» Жуниору Самбия, который не забил решающий одиннадцатиметровый, чтобы поддержать.
Напомним, год назад 24-летний Самбия из-за заражения коронавирусом несколько недель провел в больнице, но справился с болезнью и вернулся в футбол.
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