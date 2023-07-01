Мбаппе призвал остановить беспорядки во Франции
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе призвал прекратить беспорядки во Франции.
«Игроки сборной Франции призывают французов остановить текущие беспорядки во Франции, которые начались после гибели 17-летнего подростка», — написал Мбаппе в Twitter.
Во Франции несколько дней продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться требованию остановиться.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
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