Мбаппе призвал остановить беспорядки во Франции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе призвал прекратить беспорядки во Франции.

«Игроки сборной Франции призывают французов остановить текущие беспорядки во Франции, которые начались после гибели 17-летнего подростка», — написал Мбаппе в Twitter.

Во Франции несколько дней продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться требованию остановиться.