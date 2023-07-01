Экс-игрок «Крыльев Советов» и «Зенита» Молло перешел в «Истр»
«Истр» объявил о переходе полузащитника Йоана Молло из «Йера». Сроки соглашения с 33-летним французом не разглашаются.
«Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как Молло играет под нашими цветами, чтобы увидеть, как он привнесет свой опыт и ноу-хау в команду», — написала пресс-служба «Истра».
Молло — бронзовый призер РПЛ в сезоне-2016/17 в составе «Зенита». За главную команду сине-бело-голубых он провел 7 матчей и забил 1 гол. Также в России он выступал за «Крылья Советов».
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13
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|0-0
|0
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14
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
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