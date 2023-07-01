Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:05

Экс-игрок «Крыльев Советов» и «Зенита» Молло перешел в «Истр»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Истр» объявил о переходе полузащитника Йоана Молло из «Йера». Сроки соглашения с 33-летним французом не разглашаются.

«Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как Молло играет под нашими цветами, чтобы увидеть, как он привнесет свой опыт и ноу-хау в команду», — написала пресс-служба «Истра».

Молло — бронзовый призер РПЛ в сезоне-2016/17 в составе «Зенита». За главную команду сине-бело-голубых он провел 7 матчей и забил 1 гол. Также в России он выступал за «Крылья Советов».

Йоан Молло
Футбол
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суд по делу главного тренера «ПСЖ» Гальтье назначен на 15 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 00:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 00:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
13.08 00:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 00:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
13.08 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 00:00
Ренн – Метц
 - : -
13.08 00:00
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости