Экс-игрок «Крыльев Советов» и «Зенита» Молло перешел в «Истр»

«Истр» объявил о переходе полузащитника Йоана Молло из «Йера». Сроки соглашения с 33-летним французом не разглашаются.

«Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как Молло играет под нашими цветами, чтобы увидеть, как он привнесет свой опыт и ноу-хау в команду», — написала пресс-служба «Истра».

Молло — бронзовый призер РПЛ в сезоне-2016/17 в составе «Зенита». За главную команду сине-бело-голубых он провел 7 матчей и забил 1 гол. Также в России он выступал за «Крылья Советов».