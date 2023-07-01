Сборная Франции по футболу призвала протестующих прекратить беспорядки в стране
Футболисты сборной Франции призвали протестующих прекратить беспорядки и насилие в стране.
«Мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого мы не можем оправдать. Вы уничтожаете свою собственность, свои кварталы, свои города, свои места, где можно расти и быть рядом с людьми. Многие из нас родом из кварталов рабочего класса, и мы разделяем эти чувства боли и печали. Но к этим страданиям добавляется боль от беспомощного наблюдения за тем, как разворачивается реальный процесс саморазрушения. Насилие ничего не решает, особенно когда оно неизбежно и неумолимо оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, их близких и их соседей», — приводит письмо сборной L'Equipe.
Во Франции несколько дней продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться требованию остановиться.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Марсель
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
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|0
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|0-0
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5
|Лилль
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|0
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|0-0
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6
|Монако
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|0
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|0-0
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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|0-0
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
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|0-0
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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