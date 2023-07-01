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Сегодня, 08:18

Сборная Франции по футболу призвала протестующих прекратить беспорядки в стране

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты сборной Франции.
Фото Global Look Press

Футболисты сборной Франции призвали протестующих прекратить беспорядки и насилие в стране.

«Мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого мы не можем оправдать. Вы уничтожаете свою собственность, свои кварталы, свои города, свои места, где можно расти и быть рядом с людьми. Многие из нас родом из кварталов рабочего класса, и мы разделяем эти чувства боли и печали. Но к этим страданиям добавляется боль от беспомощного наблюдения за тем, как разворачивается реальный процесс саморазрушения. Насилие ничего не решает, особенно когда оно неизбежно и неумолимо оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, их близких и их соседей», — приводит письмо сборной L'Equipe.

Во Франции несколько дней продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться требованию остановиться.

Футбол
Сборная Франции по футболу
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